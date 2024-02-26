NYT: ЦРУ с 2016 года создало на Украине 12 секретных баз

В New York Times вышла статья о деятельности ЦРУ на Украине. Публикация журналистов Адама Энтоуса и Майкла Швирца, приуроченная, очевидно, к двухлетию российско-украинского конфликта, рассказывает о создании 12 секретных баз непосредственно у границы с Россией, которые Киев и ЦРУ создали с 2016 года. Авторы утверждают, что провели более 200 интервью на Украине, в европейских странах и США, чтобы собрать материал для статьи.

NYT утверждает, что обученные американцами украинские агенты нападали на россиян и атаковали объекты в Крыму задолго до начала СВО. Также речь идет о масштабном сборе разведданых украинцами для США. Сейчас упомянутые базы частично разрушены российскими ударами, частично – продолжают функционировать и служат, в частности, для наводки беспилотников по объектам в России.

Издание утверждает, что участие ЦРУ стало одним из аргументов для Владимира Путина для начала СВО.