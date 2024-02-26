МВД в Крыму завело уголовное дело после драки с участием ЧВК "Медведи"

Полиция задержала двух зачинщиков инцидента с избиением посетителей в баре в поселке Черноморское. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по Республике Крым.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

25 февраля в ряде Telegram-каналов появилось видео драки. Сообщалось, что бойцы частной военной компании (ЧВК) "Медведь" ворвались в кафе с оружием, уложив всех посетителей на пол. Военные пришли в заведение после того, как их вызвали сослуживцы, у которых произошел конфликт с отдыхающей компанией.

Между тем, появилась информация о том, что якобы ЧВК "Медведь" связана с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Советник руководителя региона Олег Крючков опроверг эти слухи. "Это ложь. Подразделения, к которым имеет отношение Крым, все известны. ЧВК "Медведи" имеет подчинение совсем по иной вертикали", — написал он в телеграм-канале.