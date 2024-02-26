Глава Минфина РФ сообщил, каким будет ответ на заморозку активов России

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что любые действия с российскими активами за рубежом получат симметричный ответ.

"Это вопрос не к нам, следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ", - сказал РИА Новости Силуанов, отвечая на вопрос о возможной судьбе замороженных за рубежом золотовалютных резервов России.

Ранее лидеры стран, входящих в G7, заявили, что российские суверенные активы останутся замороженными до возмещения "ущерба" Украине.

За границей заморожены резервы России в сумме $300 млрд, 200 млрд из которых Россия могла "перепрятать".