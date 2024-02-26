"Автомобилист" узнал соперника по первому раунду Кубка Гагарина

Стал известен соперник екатеринбургского "Автомобилиста" по первому раунду Кубка Гагарина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, команде Николая Заварухина предстоит сыграть с казанским "Ак Барсом". Екатеринбуржцы заняли итоговое пятое место в Восточной конференции КХЛ, а казанцы финишировали четвертыми.

Первые два матча серии до четырех побед соперники проведут в Казани, где сыграют 29 февраля и 2 марта. Затем серия переедет в КРК "Уралец", где "Автомобилист" примет "Ак Барс" 4 и 6 марта. В случае необходимости пятый и седьмой матчи состоятся в Казани (8 и 12 марта), а шестой поединок – в Екатеринбурге (10 марта).

Напомним, что в этом сезоне "Автомобилист" досрочно оформил выход в плей-офф Кубка Гагарина.