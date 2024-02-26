26 Февраля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Свердловскую область возвращается плюсовая температура. Прогноз погоды на неделю

В Свердловскую область постепенно возвращается тепло, и уже к середине недели столбик термометра покажет плюсовые значения. Об этом сообщает Telegram-канал "Погода Екатеринбург".

К концу февраля в регионе будет преимущественно теплая погода с вероятностью слабых дневных оттепелей. Больше всего это будет заметно на севере области, где также стоит ожидать осадков, вызванных влиянием атмосферных фронтов, которые связаны с циклонами, движущимися вдоль арктического побережья. Зато в южных и юго-западных районах вероятность осадков минимальная, хотя и погода будет холодней. Порывистый западный ветер в Свердловской области сохранится до конца февраля.

В понедельник стоит ожидать -3, +2 градуса и +3, +5 на севере региона. В Екатеринбурге столбик термометра будет находиться в пределах 0, -2 градусов.

В ночь на 27 февраля в уральской столице ожидается -5, днем +1. Ночью 28 февраля -5, днем -1. 29 февраля немного потеплеет до -4 ночью и 0 градусов днем. 1 марта ночью снова будет -5, а дневная температура сохранит показатели четверга. В субботу 2 марта ночью снова будет -5, а вот днем немного похолодает до -2 градусов.

В ФГБУ "Уральское УГМС" прогнозируют аналогичную погоду, разве что первые три дня недели ночи в Екатеринбурге ожидаются немного холоднее: -5, -9 градусов, в то время как днем столбик термометра не поднимется выше 0.

При этом, жителей Среднего Урала предупреждают о гололедице и порывах ветра до 14 метров в секунду.

Теги: оттепель, гололедица, погода, потепление


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