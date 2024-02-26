На Урале напали на врача "скорой помощи", приехавшего на вызов

На Среднем Урале совершено нападение на врача "скорой помощи". Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось 23 февраля в Богдановиче: бригада "скорой" приехала по вызову для оказания экстренной помощи жителю города. В квартире пациент внезапно напал на одного из фельдшеров, причинив ему рану головы.

Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью фельдшера. На ситуацию обратил внимание глава СК России Александр Бастрыкин. Он поручил и.о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и доложить об уже установленных обстоятельствах.

Напомним, недавно в Свердловском областном суде огласили приговор по делу об убийстве фельдшера "скорой" в Березовском. Убийцу надолго отправили в колонию.