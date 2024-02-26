Лукашенко захотел увидеться с Эрдоганом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана с 70-летием и выразил надежду на скорую встречу с ним.

"Надеюсь на скорую встречу, которая, безусловно, откроет новую страницу в отношениях Минска и Анкары", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Эрдоган родился 26 февраля 1954 г. в Стамбуле. В 1981 г. окончил университет Мармары по специальности "управление бизнесом". 14 марта 2003 г. парламент назначил Эрдогана премьер-министром. Он занимал этот пост до 28 августа 2014 г. 10 августа 2014 г. Эрдоган выиграл первые прямые выборы президента, набрав 51,8% голосов. 24 июня 2018 г. переизбран на второй срок, набрав 52,59% голосов. Женат, четверо детей.