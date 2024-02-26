26 Февраля 2024
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Наука и техника В России
Фото: Накануне.RU

Профессор РАН: невозможно заменить судей на ИИ

Искусственный интеллект не замена, а помощник человека.

Как сообщил доктор физико-математических наук, профессор РАН, генеральный директор института AIRI, профессор Сколтеха Иван Оселедец, если говорить о судебных процессах, то ни один человек не способен держать в уме все законы, которые приняты. Это касается и психологии. Ни один психолог не может держать в голове все возможные случаи.

"И усиление происходит как раз за счет возможностей искусственного интеллекта — технология может существенно помочь и психологам, и судьям", — заявил эксперт.

Как отметил Оселедец, делегировать принятие решений в судебной сфере ИИ точно нельзя, а поход к психологу в некоторых ситуациях можно заменить на общение с чат-ботом. Уже известны случаи с эмоциональной привязанностью человека к виртуальному помощнику, указал Оселедец.

"То есть некоторым людям вполне подойдет виртуальный, а не реальный психолог, а некоторым — нет. Поэтому здесь тоже нас ждет много чего интересного", — отметил профессор, сообщает RT.

Ранее стало известно, что арбитражный суд Свердловской области может начать привлекать чат-ботов для написания судебных решений.

Теги: искусственный интеллект , судьи


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Ранее 14.02.2024 09:25 Мск Свердловский арбитраж может привлечь чат-ботов для написания судебных решений

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