Силовиков могут подключить к системам видеонаблюдения в торговых центрах

В России может появиться регламент для систем видеонаблюдения в торговых центрах и на объектах ритейла.

Данная тема поднималась в начале февраля на совещании на площадке Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) при участии Гильдии негосударственных структур безопасности (НСБ) при МТПП, Союза торговых центров (СТЦ), Минцифры, МВД РФ и экспертов по безопасности. Как сообщил вице-президент СТЦ (объединяет порядка 800 ТЦ) Павел Люлин, в ближайшие месяцы на заседании в Общественной палате РФ будет представлен проект регламента.

Его планируется утвердить и начать использовать в течение двух лет.

Инициатива должна повысить безопасность и эффективность взаимодействия с правоохранительными органами, сообщают "Ведомости".