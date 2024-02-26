В России спрос на тонометры вырос почти на 30%

В России в 2023 году спрос на тонометры увеличился почти на 30%.

Как заявили в аналитической компании RNC Pharma, покупатели в основном ушли в онлайн — там продажи медицинских изделий для измерения давления выросли в 2,4 раза. Это подтвердили и в Минпромторге.

Там отметили, что ажиотаж на эти приборы простимулировал увеличение объема их отечественного производства.

По словам врачей, скачок спроса связан с трендом на более ответственное отношение россиян к своему здоровью. На ситуацию могли повлиять и последствия перенесенного коронавируса, которым переболели практически все. Также это связано с непростым годом, который характеризовался рекордными скачками атмосферного давления, сообщают "Известия".