26 Февраля 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

СМИ: в ФАС заявили о серьезных замечаниях к "Яндекс Такси"

У Федеральной антимонопольной службы есть серьезные замечания к "Яндекс Такси".

Как сообщил заместитель руководителя ФАС Петр Иванов, компанией в полном объеме не раскрывается алгоритм ценообразования услуг такси, исходя из которого формируется динамическое ценообразование. В службу поступают жалобы на "Яндекс Такси" как от пассажиров, так и от водителей. За 2023 год их было более 300. Они связаны как со стоимостью поездок, так и с мерами, которые компания применяет в связи с блокировками.

ФАС направлено агрегатору письмо о том, что возможные нарушения и соразмерные меры ответственности должны быть исчерпывающе уточнены в документах "Яндекса". Однако требования по установлению исчерпывающего перечня оснований для блокировки и соразмерности блокировок до настоящего времени в полном объеме не исполнены.

Также комиссия и иные платежи, взимаемая с перевозчиков (около 28%), должна быть снижена до конкурентного уровня, так как сегодня она слишком высокая. Компания также не исполнила эти требования, сообщают "Известия".

Также в ФАС не поддержали фиксацию максимальной цены на услуги такси.

Теги: ФАС, такси


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Ранее 26.02.2024 02:00 Мск В ФАС не поддержали фиксацию максимальной цены на услуги такси

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