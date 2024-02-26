26 Февраля 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Учителя в России готовят петицию из-за сокращения учебных часов по обществознанию

В России ходящие в профсоюз "Учитель" преподаватели готовят петицию на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

Это произошло на фоне того, что ведомство хочет убрать обществознание из школьный программы 6–8-х классов. Организация представляет интересы учителей из 24 регионов, включая Москву, Московскую, Вологодскую, Свердловскую области и Санкт-Петербург. Как заявил сопредседатель профсоюза Всеволод Луховицкий, обращение, скорее всего, будет опубликовано в течение недели. Отмечается, что петицию также поддержат родители, заинтересованные в сохранении качества обществоведческого образования.

В настоящее время обществознание преподается в 6–11-х классах. Согласно проекту приказа Минпросвещения, опубликованному 22 февраля на портале нормативных правовых актов, предлагается сохранить урок только в 9–11-х классах, но с сокращением отведенного на него времени. За счет этих изменений ведомство предлагает увеличить в школьной программе количество уроков истории – с 340 до 476 часов.

Как заявил старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ Президентской академии Борис Илюхин, ОГЭ по истории сдают около 8% девятиклассников, в то время как по обществознанию – больше половины. Из данных Рособрнадзора также следует, что в последние два года обществознание стало самым выбираемым предметом для сдачи ОГЭ, сообщают "Ведомости".

Теги: учителя, школа, образование, обществознание


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