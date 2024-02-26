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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В ФАС не поддержали фиксацию максимальной цены на услуги такси

В Федеральной антимонопольной службе России не поддержали фиксацию максимальной цены на услуги такси.

Как заявил заместитель руководителя ФАС Петр Иванов, вопрос динамического ценообразования всегда непростой и зависит от спроса и предложения. По его словам, при повышенном спросе цена растет и если ее ограничить, то может получиться ситуация, когда такая услуга не будет предоставлена.

"Например, мы ограничили цену, а водители не поехали, потому что им это невыгодно. И в этом случае мы окажемся без такси за любые деньги, если будет экстремальная ситуация для поездки в больницу или аэропорт", — указал замруководителя, сообщают "Известия".

Ранее с инициативой фиксирования максимальной цены на услуги такси выступили депутаты Госдумы от "Единой России".

Напомним, Госдума в первом чтении приняла законопроект (321 голос из 450 депутатов) об обязательной локализации автомобилей такси.

Теги: такси, ФАС


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