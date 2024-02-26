Больше тысячи машин ждут проезда по Крымскому мосту

Проезда по Крымскому мосту ожидают более тысячи машин.

Как сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту, в очереди со стороны Тамани находится 600 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 450 транспортных средств. Время ожидания проезда с каждой стороны моста составляет около двух часов.

Вечером 25 февраля движение автотранспорта на мосту останавливалось на 3,5 часа, возобновилось движение около 22.00 мск.

Ранее второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова.