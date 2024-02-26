Американские СМИ заподозрили Зеленского во лжи о потерях ВСУ

Соединенные Штаты оценивали потери вооруженных сил Украины в 70 тыс. убитыми и до 120 тыс. раненными по состоянию на лето 2023 года.

Как сообщает The New York Times, это более чем в два раза выше названной президентом Украины Владимиром Зеленским цифры в 31 тыс.

"В отношении подсчетов господина Зеленского невозможно провести независимую проверку. Она [цифра] кардинально отличается от оценок американских чиновников", – пишет издание.

Это говорит о том, что Зеленский намеренно приуменьшает потери ВСУ в специальной военной операции. Данная ложь может быть попыткой скрыть собственные провалы перед западными партнерами, которые фактически финансируют украинскую армию.