Цеков: Озвученные Зеленским потери Украины меньше в разы

Потери украинских войск, озвученные президентом Владимиром Зеленским, в разы меньше тех, которые обнародовали поддерживающие его лидеры Евросоюза и Запада.

Как заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков, эти данные лживы. "За эти два года все эти друзья Зеленского – Урсула фон дер Ляйен, представители западных государств называли цифры [потерь], которые в несколько раз больше тех, которые назвал он. Это доказывает, что врет уже, не особо даже задумываясь над убедительностью этого вранья. Это человек совершенно несерьезный, с которым нормальные руководители иметь дело не должны", - отметил Цеков.

Это говорит о том, что Зеленский намеренно приуменьшает потери ВСУ в специальной военной операции. Данная ложь может быть попыткой скрыть собственные провалы перед западными партнерами, которые фактически финансируют украинскую армию.