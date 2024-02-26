СМИ: директор ЦРУ тайно ездил на Украину

Директор ЦРУ США Уильям Бернс 22 февраля тайно посетил на Украину.

Некоторые служащие украинской разведки спрашивают у американских коллег, может ли ЦРУ отказаться от сотрудничества с Киевом. Это происходит на фоне обсуждения республиканцами в Палате представителей Конгресса вопроса, следует ли прекратить выделение помощи Украине.

Чтобы попытаться успокоить украинских лидеров, Бернс совершил тайный визит на Украину. Данный визит стал "еще одним сигналом о том", что приверженность США будет продолжаться, сообщает газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Ранее Бернс непублично посетил Киев, где офис Зеленского представил ему план переговоров с Москвой.