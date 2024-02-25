Российские военные вошли в село Работино

Российские военные вошли в село Работино.

"Наши доблестные бойцы вошли в Работино, полностью нивелировав краткосрочный успех ВСУ. Российская армия продолжает планомерно и настойчиво наступать, перемалывая силы деморализованного противника", — сообщают РИА Новости со ссылкой на губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

По его словам, до недавнего времени этот населенный пункт оставался главным символом летнего контрнаступления для киевских властей: за этот клочок земли украинские войска заплатили несоизмеримую цену в тысячи человеческих жизней и потеряли огромное количество техники.

Небольшое село Работино оказалось в центре сражения с июня прошлого года, когда украинские военные начали попытки продвижения, бросив в бой бригады с западной подготовкой из стратегического резерва. Ситуация в районе этого населенного пункта в последние месяцы остается одной из самых горячих не только на Запорожском направлении, но и в целом в зоне спецоперации, поскольку армия противника не оставляют попыток открыть себе дорогу на Токмак.