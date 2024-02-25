Ложь Зеленского о потерях ВСУ: только в Бахмуте погибло вдвое больше солдат

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе российской специальной военной операции погибли всего лишь 31 000 солдат ВСУ. Данная информация противоречит действительности, так как только в Артемовске (бывший Бахмут) штурмовики ЧВК «Вагнер» уничтожили около 50 тысяч военнослужащих Киева.

Об этом заявлял экс-глава «Оркестра» Евгений Пригожин в интервью Константину Долгову 23 мая 2023 года. Также он рассказывал, что в ходе сражений под Бахмутом примерно 70 тысяч бойцов украинской армии получили различные ранения.

Это говорит о том, что Зеленский намеренно приуменьшает потери ВСУ в специальной военной операции. Данная ложь может быть попыткой скрыть собственные провалы перед западными партнерами, которые фактически финансируют украинскую армию.

Кроме того, подобные манипуляции в информационном поле также могут быть нацелены на население Украины. Жители страны постепенно теряют доверие к руководству страны и ставят под сомнение обещания победы в конфликте со стороны властей.