Пассажиры самолета вступились за выпившего участника СВО, который ехал в отпуск

Пассажиры самолета вступились за выпившего военнослужащего, который ехал в отпуск с СВО, сообщает telegram-канал Mash.

Сообщается, что инцидент произошел 24 февраля, на самолете авиакомпании S7, летевшего из Москвы в Якутск. Военный вступил в конфликт с бортпроводниками, по их словам, он обругал их матом. Бортпроводники вызвали полицию.

Однако когда правоохранители поднялись на борт самолета, за военного вступились другие пассажиры. Они заявили, что мужчина выпил в честь праздника, но ведет себя прилично и поручились за него, попросив не снимать военного с рейса.

"Он с СВО домой всего на 14 дней едет! Он Россию защищает! Его дома родные ждут! Мы за него ручаемся", — говорили пассажиры.

По данным канала, полицейские не стали снимать пассажира с рейса и покинули салон авиалайнера. После чего все пассажиры начали аплодировать.