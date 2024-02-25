Основатель группы "На-На" Бари Алибасов находится в реанимации

Заслуженный артист РФ, основатель группы "На-На" Бари Алибасов находится в реанимации, сообщает ТАСС со ссылкой на певца, участника группы Владимира Политова.

О причинах госпитализации артиста неизвестно.

Бари Алибасову 76 лет. В 1966 году вместе с Михаилом Араповым он основал джазовый ансамбль "Интеграл", стал его лидером и вокалистом, также играл на барабанах. В 1989 году после прекращения существования группы "Интеграл" Алибасов основал поп-группу "На-На", стал ее художественным руководителем и продюсером, а также автором музыки ко многим песням.

Группа существует и в настоящее время.