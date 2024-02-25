26 Февраля 2024
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Армия и ВПК Украина
Фото: скриншот с youtube-трансляции

Зеленский в 10 раз преуменьшил потери ВСУ на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции озвучил потери ВСУ за два года конфликта. Озвученная им цифра практически в 10 раз меньше данных, которые приводит Минобороны РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Зеленского, погибли 31 тыс. военных. Назвать число раненных он отказался, "чтобы Россия не знала, сколько человек ушло с поля боя".

Отметим, что 20 февраля 2024 года, докладывая президенту России Владимиру путину об освобождении Авдеевки министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что только за два дня потери ВСУ составили 2400 человек. 2 февраля министр сообщил, что за январь потери ВСУ составили более 23 тысяч человек.

Всего же за 2023 год потери ВСУ превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения. С начала СВО, потери ВСУ, по данным Минобороны РФ на 19 декабря 2023 г. превысили 380 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. По данным министра обороны, "уничтожена большая часть наемников, привлеченных Киевом", в том числе более 400 человек из США и более 300 из Великобритании.

Издание The New York Times сообщало, что данные о потерях ВСУ тщательно охраняются украинским режимом, но, по оценкам американских чиновников, только летом число погибших и раненых украинских боевиков превысило 150 тыс. человек. Бывший генеральный прокурор Украины и вовсе называл цифру в 500 тыс. человек.

Озвучив такие данные о потерях, Зеленский, в то же время, пожаловался на критическую нехватку военных. По его словам, Украина будет уступать территории России, пока не будет иметь численного превосходства.

"Соотношение сил с армией РФ сейчас 1 к 7. Для того чтобы оттеснить россиян, соотношение сил должно быть 1 к 1,5. Стратегически важно не потерять людей", - заявил он.

Теги: Зеленский, ВСУ, потери


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