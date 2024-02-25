Власти Одессы планируют переименовать улицы в честь погибших в военном конфликте националистов

Власти Одессы собираются переименовать четыре улицы, назвав их по именам погибших в зоне специальной военной операции националистов из организации "Правый сектор"* (признана экстремистской и запрещена в РФ) и формирования "Азов"** (признано в РФ террористической организацией), а также военнослужащих Военно-морских сил ВСУ, сообщает ТАСС.

Информация опубликована в Telegram-канале одесского горсовета.

В частности, улицы Марии Демченко и Махачкалинскую планируют назвать именами погибших в 2022 году старшего лейтенанта Дениса Максишко, который служил в том числе в добровольческом корпусе "Правый сектор", и майора полка "Азов" Виталия Блажко соответственно. Улицы Якутскую и Каманина собираются переименовать в улицы Игоря Бедзая и Валерия Самофалова, которые также погибли в 2022 году, воюя в составе украинских ВМС.

Переименования географических объектов и снос памятников советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.

* "Правый сектор" - экстремистская, запрещенная в РФ организация.

** Азов" - запрещенная в РФ террористическая организация.