СМИ: В Балашихе полковник запаса похитил 111 миллионов рублей, обманув ФСБ

В Балашихе полковник запаса Юрий Проценко похитил 111 миллионов рублей, обманув ФСБ. Для этого он подкупил сотрудника воинской части, сообщает Baza.

По данным СМИ, узнав, что ФСБ заказывает научно-исследовательские работы для создания измерительного комплекса, Проценко попросил своего родственника оформить ИП, с которым потом и заключались договоры на исследовательские работы. Мужчина вовлек в преступную схему своих подчиненных из приемочной комиссии. Они готовили документы о работах, которых на самом деле не было, а также искали аналоги якобы разрабатываемых изделий и согласовывали нужные суммы. Экспертизы, судя по которым работы шли отлично, подделывали.

Деньги Проценко проводил через то самое ИП, также использовал карты и фирмы, оформленные на родственника. Чтобы никто не лез проверять фейковые исследования, Проценко заплатил одному из сотрудников части 1,2 миллиона рублей.

Перед прокурорской проверкой Проценко приказал подчиненным сделать несколько макетов изделий, которые поставляли им в рамках других исследований. И выдал их за макет того самого измерительного комплекса, над которым они якобы усердно работали. Такую схему он провернул четыре раза — никто не догадывался, что полковник показывает абсолютно бесполезные макеты.

Всего Проценко и его команда смогли получить 111 миллионов 300 тысяч рублей, убеждая всех, что заняты наукой. Когда обман вскрылся, полковник во всем признался, помогал следствию и направлял помощь на СВО. Ему дали семь лет лишения свободы и оштрафовали на 500 тысяч.