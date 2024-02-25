25 Февраля 2024
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Политика Украина
Фото: Reuters/Pascal Rossignol

Киев рассчитывает летом получить приглашение Украины в НАТО

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев рассчитывает летом получить приглашение Украины в НАТО.

По его словам, накануне состоялась специальная встреча в Киеве, на которой также присутствовали бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и экс-президент Польши Александр Квасьневский.

"Только приглашение Украины в НАТО даст Европе и миру реальные шансы вернуться к подлинной безопасности. Его Украина стремится получить на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне летом 2024 года", - приводят его слова РИА Новости.

Он считает, что непредоставление Украине приглашения на вашингтонском саммите может способствовать новым эскалациям на Ближнем Востоке, в других регионах планеты.

На саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Как сообщало издание Financial Times, "гарантии безопасности" для Украины могут быть оформлены как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и рядом других стран о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении военных.

В конце августа 2023 года, комментируя переговоры по "гарантиям безопасности" для Киева, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что суть данного процесса не ясна, в нем не упоминаются озабоченности России, а без ее участия решение подобных вопросов будет однобоким.

В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве в июле прошлого года страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание совета НАТО-Украина и подтверждение права Киева на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства.

При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.

Теги: НАТО, Украина, Киев


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