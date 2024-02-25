В Югре начнут штрафовать за курение в общественных местах

В Югре начнут штрафовать за курение в общественных местах. Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале властей региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующий закон приняла окружная дума. За курение в парках и подъездах придется заплатить от 500 до 1 500 рублей. Наказывать нарушителя разрешается столько, сколько раз он попался. Причем речь идет как о курении табака, так и другой продукции, содержащей никотин. Также под запрет попадает курение кальянов.

"Административные комиссии органов местного самоуправления муниципальных образований наделяются полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, а должностные лица — правом составлять протоколы", — пояснил председатель думы Югры Борис Хохряков.

Фиксировать нарушения начнут сотрудники правоохранительных органов по обращениям граждан.