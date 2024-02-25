Путин подчеркнул, что Крым и Севастополь - неотъемлемая часть России

Президент России Владимир Путин обратился к читателям книги "Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней". Текст обращения опубликован на сайте Кремля, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава государства подчеркнул, что Крым и Севастополь - неотъемлемая часть России. По словам главы государства, история Крыма неотделима от истории нашего Отечества. На этой древней земле – великие духовные, ратные святыни нашего народа, уникальные памятники археологии и культуры. Она не только подарила миру целую плеяду храбрых воинов, созидателей и творцов, выдающихся деятелей науки и искусства, но и вдохновляла поэтов, писателей, художников и музыкантов на создание подлинных шедевров.

"Поистине судьбоносной вехой для севастопольцев и крымчан стал день 16 марта 2014 года, когда они сделали твердый, однозначный выбор – навеки быть с Россией. Сегодня Крым и Севастополь – её неотъемлемая часть. Эти регионы вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности нашей страны. Здесь успешно реализуются масштабные программы, направленные на развитие экономики и социальной сферы, повышение качества жизни людей. Особое внимание уделяется сбережению бесценного культурного и духовного наследия этого замечательного края", - заявил президент.

Он выразил уверенность, что книга, приуроченная к 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, станет знаменательным событием, будет интересна самому широкому кругу читателей – всем, кто любит Родину, гордится ее богатейшей историей, хочет узнать о ней как можно больше.

Путин выразил признательность авторскому коллективу издания – известным ученым, археологам, работникам музеев, публицистам, государственным и общественным деятелям.