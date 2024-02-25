Бывший советник Зеленского заявил, что презирает украинцев

Бывший советник президента Украины Алексей Арестович* (*внесен в России в перечень террористов и экстремистов) признался, что не знает, кто ему противнее - украинцы или русские, сообщает "МК"

По его словам, у украинцев есть "хуторская примесь", что не лучше российских "имперских амбиций". Арестович отметил, что украинцы "хватаются за свой язык", чтобы хоть как-то отличаться от россиян. Но все остальное у двух народов абсолютно схоже.

При этом Арестович подчеркнул, что он любит соотечественников и всячески им помогает. Но презирает.

Напомним, ранее экс-советник Зеленского назвал себя русским и обвинил нынешний украинский режим в том, что он сеет ненависть к русским. При этом, было отмечено, что Арестович оставляет себе возможность для "переобувания" при изменении условий. В 2022 году он идеологии ненависти не видел. Однако к началу 2023 года сменил риторику и начал критиковать нынешний режим, но не саму идеологию.

Напомним, Арестовича заочно арестовали в России 6 февраля. Его обвиняют в призывах к терактам и оправдании терроризма, а также в распространении ложной информации о российской армии. В сентябре он покинул Украину. После этого его критика режима особенно усилилась. Так, он сказал, что Украина - это ЧВК Запада, а Запад в итоге бросит Украину.