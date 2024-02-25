Призер Чемпионата Мира "прокатился с президентом" на "Битва на Туре" в Тюмени

25 Февраля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Такер Карлсон восхитился московским метро

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Спорт Тюменская область
Фото: пресс-центр правительства Тюменской области

Призер Чемпионата Мира "прокатился с президентом" на "Битва на Туре" в Тюмени

23 и 24 февраля в Тюмени состоялся восьмой ежегодный фестиваль экстремальных видов спорта «Битва на Туре». Сильнейшие сноубордисты страны и мира соревновались в дисциплине «Биг-Эйр» на III этапе Кубка России и на Международном этапе. Соревнования объединили около 50 лучших спортсменов из Республики Беларусь, Ирана, Казахстана, Грузии и России.

(2024)|Фото: пресс-центр правительства Тюменской области

Особое внимание зрителей завоевал мастер спорта, бронзовый призер юниорского Чемпионата Мира 2021, призер Кубков Европы, победитель Первенства РФ, чемпион г. Москвы Игорь Тараканов.

(2024)|Фото: пресс-центр правительства Тюменской области

Титулованный спортсмен удивил присутствующих не только мастерством, но и креативностью. Он выступил на сноуборде с изображением президента РФ Владимира Путина.

(2024)|Фото: пресс-центр правительства Тюменской области

Соревнования традиционно прошли на Тюменской набережной. Шоу, как всегда, было очень масштабным и зрелищным, его пришли посмотреть более 10 тысяч человек. На соревнованиях были представлены ледолазание, трековые гонки, дрифт, марафон по беговым лыжам, джиббинг, биг-эйр по горным лыжам и сноуборду др. Зрителей ожидала яркая спортивная и насыщенная развлекательная программа.

(2024)|Фото: пресс-центр правительства Тюменской области

Проект «Битва на Туре» показывает, насколько новые виды спорта могут быть красивы и привлекательны для молодежи.

Мероприятие реализуется Федерацией сноуборда России в Тюменской области и Союзом экстремальных видов спорта (Extreme Team) при поддержке Министерства спорта РФ, правительства Тюменской области, департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, администрации города Тюмени, центра спорта и отдыха «Воронинские горки», федеральной программы развития уличной культуры и экшн-спорта «Уличная Классика» (проект «Росмолодежи»), коммерческих партнеров и спонсоров.

Теги: путин, битва на туре, фестиваль экстремальных видов спорта, сноуборд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети