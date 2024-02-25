Призер Чемпионата Мира "прокатился с президентом" на "Битва на Туре" в Тюмени

23 и 24 февраля в Тюмени состоялся восьмой ежегодный фестиваль экстремальных видов спорта «Битва на Туре». Сильнейшие сноубордисты страны и мира соревновались в дисциплине «Биг-Эйр» на III этапе Кубка России и на Международном этапе. Соревнования объединили около 50 лучших спортсменов из Республики Беларусь, Ирана, Казахстана, Грузии и России.

Особое внимание зрителей завоевал мастер спорта, бронзовый призер юниорского Чемпионата Мира 2021, призер Кубков Европы, победитель Первенства РФ, чемпион г. Москвы Игорь Тараканов.

Титулованный спортсмен удивил присутствующих не только мастерством, но и креативностью. Он выступил на сноуборде с изображением президента РФ Владимира Путина.

Соревнования традиционно прошли на Тюменской набережной. Шоу, как всегда, было очень масштабным и зрелищным, его пришли посмотреть более 10 тысяч человек. На соревнованиях были представлены ледолазание, трековые гонки, дрифт, марафон по беговым лыжам, джиббинг, биг-эйр по горным лыжам и сноуборду др. Зрителей ожидала яркая спортивная и насыщенная развлекательная программа.

Проект «Битва на Туре» показывает, насколько новые виды спорта могут быть красивы и привлекательны для молодежи.

Мероприятие реализуется Федерацией сноуборда России в Тюменской области и Союзом экстремальных видов спорта (Extreme Team) при поддержке Министерства спорта РФ, правительства Тюменской области, департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, администрации города Тюмени, центра спорта и отдыха «Воронинские горки», федеральной программы развития уличной культуры и экшн-спорта «Уличная Классика» (проект «Росмолодежи»), коммерческих партнеров и спонсоров.