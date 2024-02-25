В Свердловской области огнеборцы ликвидировали крупный пожар в торговом павильоне
В Свердловской области пожарные ликвидировали пожар в поселке Горный Щит, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС региона.
Сообщение о пожаре в ведомство поступило в 19.45. Загорелся торговый павильон на ул. Горнощитской. Изначально площадь пожара составляла 300 кв. м., однако огонь распространился и пламенем была охвачена уже площадь в 600 "квадратов".
В 21.11 огонь удалось локализовать. В 22.16 было ликвидировано открытое горение.
В 02.23 спасатели полностью ликвидировали последствия пожара.
Причины возгорания выясняются.