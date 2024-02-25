СМИ: Министр иностранных дел Германии пряталась в укрытии во время воздушной тревоги в Одессе

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Одессу провела около четверти часа в укрытии из-за объявленной воздушной тревоги, сообщает немецкая газета Zeit.

"Анналена Бербок во время своего визита на Украину в Одессе была вынуждена кратковременно посетить укрытие после сигнала воздушной тревоги", - сообщает издание.

Визит министра не был анонсирован заранее "по соображениям безопасности". Воздушная тревога объявлялась в Одессе 24 февраля, в 22.48 по мск. В 23.06 сигнал тревоги был отменен.