Дипломат: Запад надеялся, что Россия не встанет на защиту Донбасса

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник полагает, что Запад надеялся, что Россия не встанет на защиту жителей Донбасса.

Также на Западе была надежда, что Киев раздавит непокорную территорию, пишет РИА Новости.

Напомним, Владимир Путин 24 февраля 2022 г. объявил о начале специальной операции в Донбассе. Он заверил, что ставит целью не "оккупацию" Украины, а "денацификацию". Минобороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.