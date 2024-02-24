Англия передаст Украине подлежащие утилизации автомобили

Мэр Лондона Садик Хан разрешил передавать Украине старые автомобили, которые подлежат утилизации.

"Это поможет удовлетворить медицинские и гуманитарные потребности Украины, а также позволит убрать старые загрязняющие окружающую среду автомобили с дорог Лондона", - цитирует "Ъ" Хана.

В январе Киев посетил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он объявил о выделении нового крупного пакета поддержки и подтвердит тесное партнерство Великобритании и Украины. Англия увеличит военное финансирование Украины в следующем финансовом году до 2,5 млрд фунтов стерлингов, поддержав крупнейшее в истории обязательство по использованию беспилотников. Премьер-министр и президент Владимир Зеленский также подписали Соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в области безопасности.