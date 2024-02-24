В Тюмени Екатерине Мизулиной подарили свитшот с надписью "Человек, который изменил все"

Главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной подарили свитшот с фотографией Владимира Путина и надписью "Человек, который изменил все".

Оригинальный свитшот вручила тюменская студентка, будущий учитель истории Ольга Глухова.

Напомним, эта фраза принадлежит губернатору Тюменской области Александру Моору. На форуме-выставке "Россия" глава Тюменской области подчеркнул, что все позитивные изменения в стране начались с 2000 года.

Принимая брендированный свитшот Екатерина Мизулина отметила, что колоссальный вклад президента в развитие страны виден всем.

"Когда это видишь, когда видишь труд наших людей, когда видишь, как страна развивается, как мы растем, как мы строимся, как мы создаем, как мы производим новое, как появляются новые предприятия, конечно, понимаешь тот колоссальный вклад, который сделал лично наш президент в рост и развитие всей нашей страны. Огромная благодарность нашему президенту", - сказала Мизулина.

Тюменские школьники и студенты встретили Главу Лиги безопасного интернета песней Шамана и российскими флагами.