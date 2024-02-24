В России появилась творческий "Союз 24 февраля"

В России появился творческий "Союз 24 февраля". Его создали писатели, приняв соответствующую декларацию (есть в распоряжении Накануне.RU).

В документе говорится, что специальная военная операция расколола российское литературное сообщество. Почти все литературные структуры показательно игнорируют происходящее, демонстрируют нейтралитет, зачастую агрессивный. Создатели творческого союза считают это "следствием неадекватности прежних форм литературной политики, их несоответствия духу времени".

"Есть авторы, кто остался верен Родине и своему народу. Именно с их творческой работой связано новое и здоровое, что появилось в литературе за эти два года. Мы будем стремиться к созданию собственных институций, к созданию взаимообусловленного ряда творческих проектов, а также к ответственному поиску новых форм бытования литературы, в том числе построенных на сотрудничестве с другими видами культуры", - заявляют создатели "Союза 24 февраля".

Декларацию "Союза 24 февраля" подписали Дмитрий Артис, Мария Ватутина, Олег Демидов, Анна Долгарева, Игорь Караулов, Алексей Колобродов, Павел Крусанов, Вадим Левенталь, Игорь Малышев, Дмитрий Мурзин, Даниэль Орлов, Алексей Остудин, Александр Пелевин, Андрей Рудалёв, Герман Садулаев, Дмитрий Филиппов.