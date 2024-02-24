Умер председатель Верховного суда России

Умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

Ему было 80 лет, пишет "Ъ". Источник издания в Верховном суде сообщил, что причиной смерти стала долгая и продолжительная болезнь: речь идет об онкологии.

Лебедев родился 14 августа 1943 г. в Москве. В 1968 году закончил юридический факультет Московского государственного университета им. Ломоносова по специальности правоведение. С 1969 г. – инженер отдела кадров, труда и зарплаты Главюгпромстроя Минпромстроя СССР. С 1970 г. – народный судья Ленинградского районного народного суда Москвы. С 1977 г. – председатель столоичного Железнодорожного районного народного суда. С 1984 г. – заместитель председателя Мосгорсуда, с 1986-го – его председатель. С 1989 г. – председатель Верховного суда РСФСР. С 1991 г. – председатель Верховного суда России.