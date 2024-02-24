24 Февраля 2024
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Медведев предложил создать на Западе "активность, о которой не принято говорить публично"

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался "о новых санкциях, приуроченных к 24 февраля". По его мнению, Россия "привыкла к их бесконечным ограничениям и научилась жить с ними".

"Эти запреты направлены уже не против властей или бизнеса в стране, о чем любит говорить наш противник. Они приняты против всего населения России. Например, запрет платёжной системы "Мир" и ограничения на деятельность компаний, занимающихся строительством жилья в стране. Резон понятен – чем хуже гражданам России, тем лучше западному миру", - написал Медведев в своем telegram-канале.

По мнению Медведева, "следует просто запомнить это и мстить им везде, где только можно".

"Создавать им возможные трудности в экономике, возбуждать общественное недовольство бездарной политикой западных властей, разрабатывать и продвигать международные решения, ущемляющие интересы западного мира. Делать это постоянно, системно и максимально открыто. А также осуществлять на их территории иную активность, о которой не принято говорить публично", - написал Медведев.

Ранее Евросоюз раскрыл детали 13-го пакета санкций против России: он включает 194 физических и юридических лица. Таким образом, общее число подсанкционных лиц превысило 2 тыс. Совет Евросоюза отметил, что пакет направлен на ограничение доступа России к компонентам для разработки и производства БПЛА. Отмечается, что под санкции попали 27 организаций за якобы поддержку российского военно-промышленного комплекса. Некоторые из предприятий, попавших под санкции, находятся в третьих странах - в Индии, Шри-Ланке, Китае, Сербии, Казахстане, Таиланде и Турции. Предприятия "участвуют в обходе торговых ограничений". Кроме того, ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые "способствуют укреплению российского промышленного потенциала". 13-й пакет санкций вступит в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза.

Теги: Дмитрий Медведев, санкции, Россия, Запад


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