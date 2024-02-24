24 Февраля 2024
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Армия и ВПК Республика Крым Украина
Фото: Накануне.RU

В Крыму высказались о новом контрнаступлении ВСУ

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков высказался об анонсируемом президентом Украины Владимиром Зеленским контрнаступление украинских войск в Черном море.

"С каждым разом заявления Зеленского звучат все более неадекватно, бредово и отдаленно от действительности", - сказал РИА Новости Бобков.

Ранее стало известно, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 г. Для его проведения Киеву потребуются внушительные поставки вооружений. И США якобы уже получили список пожеланий: ударные вертолеты Black Hawk и Apache, истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы, танки Abrams, БПЛА и боеприпасы. Издание предполагает, что основным направлением нового контрнаступления ВСУ может стать юг – с целью прорыва в Крым.

Напомним, недавно советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что украинское контрнаступление не дало ожидаемого результата. Он также заявил, что Украина "понимает, какие коррективы надо внести в военную тактику и стратегию, чтобы выглядеть более эффективно".

4 сентября 2023 г. президент Владимир Путин во время пресс-конференции после переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом высказался о контрнаступлении Украины, которое охарактеризовал как провал. "Что касается пробуксовки контрнаступления, это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что и дальше будет именно так", - сказал Путин.

16 декабря 2023 г. издание Welt сообщило, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 г. Для его проведения Киеву потребуются внушительные поставки вооружений. И США якобы уже получили список пожеланий: ударные вертолеты Black Hawk и Apache, истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы, танки Abrams, БПЛА и боеприпасы. Издание сообщает, что главком ВСУ Валерий Залужный не был сторонником "контрнаступления" уходящего года, он считает изменение стратегии разумным ходом и хочет выиграть время.

Теги: ВСУ, Украина, контрнаступление, Крым


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