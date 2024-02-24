В Киев приехали европейские политики

В Киев прибыли различные европейские политики. Например, экс-премьер Англии Борис Джонсон.

Такие в столицу Украины прибыли премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в столицу Украины, пишет РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников, то есть тех, кто служили в украинской армии по призыву на момент начала СВО, но были оставлены и служат до сих пор. Зеленский не указывает конкретных сроков демобилизации. Говорится лишь о том, что она будет происходить по его указу. Однако когда это случится, не уточняется.