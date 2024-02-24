24 Февраля 2024
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Фото: Накануне.RU

В Госдуме, Совфеде и ДНР дали оценку двум годам СВО

Депутат Госдумы, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня, во вторую годовщину начала специальной военной операции, высказались о ее ходе.

"Ровно два года назад Россия сделала решительный и, как показывает время, верный шаг. Мы подняли голову, расправили плечи и монолитным строем отправились защищать русских, Русский мир, будущее российской цивилизации. Это – осознанный выбор сильной нации", - написал Слуцкий в своем telegram-канале.

По его мнению, маски сброшены, бывшие партнеры показали истинные лица, а предатели России убежали за границу.

"Ровно два года, а СВО еще не закончена. Мы все переживаем сложные времена, но тяжелее всего тем, кто каждый день ждет новостей с фронта: родителям, детям, супругам. Наши бойцы должны с Победой вернуться домой. Скоро так и будет", - считает Слуцкий.

Мнение Матвиенко приводит официальный сайт Совета Федерации.

"Сейчас речь идет уже о гораздо большем, чем противостояние России и Украины – это масштабная конфронтация с коллективным Западом во главе с США. По сути, на полях сражений СВО решается, каким будет грядущий мировой порядок", - полагает Матвиенко.

Даже сами США, их союзники, сыгравшие ключевую роль в организации на Украине в феврале 2014 г. неонацистского государственного переворота, не скрывают: их целью было превращение этой страны в политический и военный плацдарм для противоборства с Россией как главным препятствием на пути Запада к мировому господству.

"За 10 лет ценой деградации в экономике, социальной сфере, в уровне жизни населения из Украины сделали форпост НАТО, превосходящий по своему военному потенциалу большинство государств-членов альянса, одну из самых сильных в Европе армий с мощной военной инфраструктурой у наших границ. И все это нацелили против нашего Отечества и пустили в ход. Развязав против нас войну нового типа, Запад показал, что настроен исключительно на силовое решение", - полагает Матвиенко.

Спикер Совфеда считает, что все необходимое для победы у России есть: четко работающая экономика, умело и храбро сражающаяся армия, прочная консолидация общества, патриотический настрой народа.

"Такого сочетания факторов у наших противников нет. И потому наша Победа неизбежна", - говорит Матвиенко.

Высказался о СВО и глава ДНР Денис Пушилин. Видеообращение он опубликовал в своем telegram-канале.

"Два года назад президент России Владимир Путин не позволил стереть с лица земли Донбасс: началась специальная военная операция, для нас – освободительная", - сообщил Пушилин в подписи к видео.

Напомним, Владимир Путин 24 февраля 2022 г. объявил о начале специальной операции в Донбассе. Он заверил, что ставит целью не "оккупацию" Украины, а "денацификацию". Минобороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.

Теги: Денис Пушилин, Леонид Слуцкий, Валентина Матвиенко, СВО, специальная военная операция


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