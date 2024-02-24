Глава Приднестровья заявил о возможной эскалации конфликта

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил о возможной эскалации конфликта.

Риск есть на фоне стагнации переговорного процесса, включая политически мотивированное блокирование работы формата "5+2". Миротворческий механизм эффективно выполняет свою миссию, как минимум, обеспечивает управляемость ситуации в Зоне безопасности, на линии непосредственного разграничения сторон, сказал РИА Новости Красносельский.

Ранее на приднестровско-украинской границе произошел инцидент с применением огнестрельного оружия. В результате конфликта двое граждан республики был перемещены на украинскую территорию. Уточняется, что инцидент произошел 7 января, обстоятельства произошедшего выясняются.