Глава МАГАТЭ сообщил о взрывах вблизи Запорожской АЭС

Глава международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что инспекторы организации неделю фиксировали взрывы вблизи Запорожской АЭС (ЗАЭС).

"Окончательно определить происхождение или направление взрывов не удалось, за исключением крупного взрыва 22 февраля, который, по словам ЗАЭС, был частью "полевых учений" без обстрела станции и каких-либо повреждений", - приводит слова Гроссии пресс-служба МАГАТЭ.

На станции добавили, что никаких физических повреждений или жертв не было.