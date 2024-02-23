НСПК: санкции США не повлияют на работу платежных сервисов в России

Санкции США против Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир") не повлияют на работу платежных сервисов внутри России.

По данным НСПК, работа сервисов системы "Мир" и операции через систему быстрых платежей проводятся как обычно и доступны в полном объеме.

"Обработка операций по картам международных платежных систем, выпущенных российскими банками, продолжает осуществляться НСПК в штатном режиме", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе НСПК.

Напомним, сегодня американский президент Джо Байден объявил о новых санкционных мерах США против России. Сообщалось, что они затронут финансовый сектор и сферу ОПК.