23 Февраля 2024
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

МИД РФ расширил список европейских чиновников, которым запрещен въезд в Россию

В Министерстве иностранных дел РФ заявили об ответных мерах на новый пакет санкций Евросоюза в отношении России. Они касаются европейских чиновников.
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Сегодня, 23 февраля, страны ЕС приняли очередной 13-й санкционный пакет. Как говорится в заявлении на официальном сайте МИД РФ, ведомство считает такие действия Евросоюза незаконными и подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН. В ответ российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию РФ.

В частности, в него включены представители Совета Европы, члены законодательных собраний стран Евросоюза, участники ПА ОБСЕ и ПАСЕ, которые "на систематической основе допускают агрессивные высказывания в адрес России".

"Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ", - заверили в МИД.

Напомним, также сегодня о введении новых санкций против России объявил американский президент Джо Байден.

Теги: МИД, санкции, ответ, Евросоюз


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