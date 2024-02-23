23 Февраля 2024
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Фото: инстаграм Дины и Арины Авериных / instagram.com/arishadina1998

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины завершили карьеру

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер заявила о завершении карьеры сестер Дины и Арины Авериных. Об этом сообщается в официальной группе федерации в соцсети.

"У нас сегодня такое событие, я сейчас заплачу, не обращайте внимания. Сегодня мне сказали Дина и Арина Аверины, что они уже больше выступать не будут. Я их очень люблю, мы прошли с ними огромный путь", - говорит Винер в опубликованном видео.

На Олимпийских играх в Токио в 2021 году на соревнованиях по художественной гимнастике Дина Аверина выиграла "серебро". Российские спортивные чиновники настаивали на том, что Аверину "засудили" и обращались с протестом в Международную федерацию гимнастики. Но там ошибок арбитров не нашли. После этого президент РФ Владимир Путин назвал "счетоводами" судей художественной гимнастики на Олимпиаде в Токио.

В дальнейшем Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира, установив таким образом рекорд.

Теги: Аверины, карьера, завершение, гимнастика


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