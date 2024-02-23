"Карабах" сыграет с "Байером" в 1/8 финала Лиги Европы
В пятницу в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2024/25. Сенсационно добравшийся до этой стадии азербайджанский "Карабах" встретится с лидером немецкой Бундеслиги – леверкузенским "Байером".
По итогам жеребьевки определились следующие пары:
- "Карабах" (Азербайджан) – "Байер" (Германия)
- "Спортинг" (Португалия) – "Аталанта" (Италия)
- "Милан" (Италия) – "Славия" (Чехия)
- "Фрайбург" (Германия) – "Вест Хэм Юнайтед" (Англия)
- "Бенфика" (Португалия) – "Глазго Рейнджерс" (Шотландия)
- "Рома" (Италия) – "Брайтон" (Англия)
- "Марсель" (Франция) – "Вильярреал" (Испания)
- "Спарта Прага" (Чехия) – "Ливерпуль" (Англия).
Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 7 марта. Ответные игры пройдут 14 марта. Победители пар выйдут в 1/4 финала, жеребьевка этой стадии запланирована на 15 марта.