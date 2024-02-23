"Карабах" сыграет с "Байером" в 1/8 финала Лиги Европы

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 7 марта. Ответные игры пройдут 14 марта. Победители пар выйдут в 1/4 финала, жеребьевка этой стадии запланирована на 15 марта.

В пятницу в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2024/25. Сенсационно добравшийся до этой стадии азербайджанский "Карабах" встретится с лидером немецкой Бундеслиги – леверкузенским "Байером".



