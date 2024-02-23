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Фото: Накануне.ru

Песков об Армении в ОДКБ: будем надеяться, что наши армянские друзья все разъяснят

В Кремле не получали от Армении заявлений о приостановке членства этой страны в ОДКБ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее о том, что Армения приостановила свое участие в Организации Договора о Коллективной Безопасности, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Он пояснил, что договор о коллективной безопасности не был выполнен в отношении Армении, в особенности в 2021-2022 годах.

Как рассказал Дмитрий Песков, Россия ждет разъяснений от армянской стороны после слов Пашиняна. В Кремле не получали официальных обращений по этому поводу.

"Каких-то официальных действий в этой связи армянская сторона не предпринимала. Я имею в виду, с нашими коллегами вступить в контакт и прояснить значение этих заявлений. Очень важны детали, и мы будем надеяться, что наши армянские друзья все разъяснят", - цитирует Пескова телеканал "Звезда".

В Организации Договора о Коллективной Безопасности сегодня также сообщили, что не получали каких-либо официальных заявлений от Армении о приостановке ее участия в ОДКБ.

Теги: Армения, ОДКБ, Песков, заявления


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Ранее 23.02.2024 09:03 Мск Пашинян объявил о приостановке участия Армении в ОДКБ

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