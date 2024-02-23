В ЕС раскрыли детали 13-го пакета антироссийских санкций

Евросоюз раскрыл детали 13-го пакета санкций против России.

Как пишет РИА Новости, новый пакет антироссийских санкций ЕС включает 194 физических и юридических лица. Таким образом, общее число подсанкционных лиц превысило две тысячи.

Совет Евросоюза отметил, что пакет направлен на ограничение доступа России к компонентам для разработки и производства БПЛА. Отмечается, что под санкции попали 27 организаций за якобы поддержку российского военно-промышленного комплекса.

Также сообщается, что некоторые из предприятий, попавших под санкции, находятся в третьих странах. Речь об Индии, Шри-Ланке, Китае, Сербии, Казахстане, Таиланде и Турции. Уточняется, что предприятия "участвуют в обходе торговых ограничений". Кроме того, ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые "способствуют укреплению российского промышленного потенциала".

13-й пакет санкций вступит в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза.

Напомним, ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России на этой неделе. Сообщалось, что его планируют ввести 24 февраля, то есть во вторую годовщину начала специальной военной операции.