Профсоюз заявил о недопуске к работе своих активистов на станции "скорой" в Кушве

В профсоюзе медработников "Действие" заявили о "чрезвычайной ситуации" на станции "скорой помощи" в уральском городе Кушва.

Как сообщается на странице профсоюза в соцсети, вечером 22 февраля администрация центральной городской больницы Кушвы изменила графики рабочих смен отделения "скорой" и под этим предлогом не допустила к работе в ночную смену выездную бригаду СМП, состоящую из профсоюзных активистов. В "Действии" полагают, что это было сделано с нарушением законодательства.

"В результате на весь Кушвинский городской округ с населением 36,3 тысячи человек в ночь с 22 на 23 февраля на дежурстве осталось всего полторы бригады "скорой помощи": одна бригада (из двух медиков) в самой Кушве и один фельдшер в поселке Баранчинском. Это при том, что по федеральным нормативам, да и по штатному расписанию ССМП г. Кушва, предусмотрены четыре круглосуточные бригады", - говорится в сообщении профсоюза.

Как заявил сопредседатель МПРЗ "Действие" Андрей Коновал, они расценивают эту ситуацию как попытку работодателя надавить на медиков, активно защищающих трудовые права работников и соблюдение федеральных норм оказания медпомощи.

"Центральное руководство профсоюза, наша юридическая служба предпримут все необходимое, чтобы защитить интересы работников. Помимо чисто юридических действий мы готовы обратиться за помощью и к депутатам Государственной думы и к членам Совета по правам человека при президенте РФ", - пообещал Коновал.

Напомним, ранее профсоюз "Действие" обвинил ЦГБ Кушвы в нарушении трудовых прав сотрудников "скорой". Последние же объявляли "итальянскую забастовку" – отказ от работы сверх той, что прописана в договоре, без соответствующей доплаты.