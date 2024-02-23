Профсоюз заявил о недопуске к работе своих активистов на станции "скорой" в Кушве

23 Февраля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Такер Карлсон восхитился московским метро

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Профсоюз заявил о недопуске к работе своих активистов на станции "скорой" в Кушве

В профсоюзе медработников "Действие" заявили о "чрезвычайной ситуации" на станции "скорой помощи" в уральском городе Кушва.

Как сообщается на странице профсоюза в соцсети, вечером 22 февраля администрация центральной городской больницы Кушвы изменила графики рабочих смен отделения "скорой" и под этим предлогом не допустила к работе в ночную смену выездную бригаду СМП, состоящую из профсоюзных активистов. В "Действии" полагают, что это было сделано с нарушением законодательства.

"В результате на весь Кушвинский городской округ с населением 36,3 тысячи человек в ночь с 22 на 23 февраля на дежурстве осталось всего полторы бригады "скорой помощи": одна бригада (из двух медиков) в самой Кушве и один фельдшер в поселке Баранчинском. Это при том, что по федеральным нормативам, да и по штатному расписанию ССМП г. Кушва, предусмотрены четыре круглосуточные бригады", - говорится в сообщении профсоюза.

Скорая помощь(2019)|Фото: Накануне.RU

Как заявил сопредседатель МПРЗ "Действие" Андрей Коновал, они расценивают эту ситуацию как попытку работодателя надавить на медиков, активно защищающих трудовые права работников и соблюдение федеральных норм оказания медпомощи.

"Центральное руководство профсоюза, наша юридическая служба предпримут все необходимое, чтобы защитить интересы работников. Помимо чисто юридических действий мы готовы обратиться за помощью и к депутатам Государственной думы и к членам Совета по правам человека при президенте РФ", - пообещал Коновал.

Напомним, ранее профсоюз "Действие" обвинил ЦГБ Кушвы в нарушении трудовых прав сотрудников "скорой". Последние же объявляли "итальянскую забастовку" – отказ от работы сверх той, что прописана в договоре, без соответствующей доплаты.

Теги: Кушва, скорая, активисты, профсоюз


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.02.2024 10:51 Мск Игнорируют права "скорых" и населения. Профсоюз "Действие" обвинил "ЦГБ Кушвы" в нарушении трудовых прав сотрудников СМП
Ранее 02.02.2024 14:39 Мск Руководство больницы Кушвы готово обсудить накопившиеся проблемы с сотрудниками "скорых"
Ранее 01.02.2024 19:58 Мск Прокуратура проверит информацию об "итальянской забастовке" сотрудников "скорых" в Кушве
Ранее 01.02.2024 15:42 Мск В Кушве началась "итальянская забастовка" работников "скорой"
Ранее 18.01.2024 11:23 Мск "Это утопия". В профсоюзе медиков обсудили "реформу "скорой" от Миронова

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети