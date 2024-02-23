В ОДКБ не получали заявлений о приостановке участия Армении

В Организации Договора о Коллективной Безопасности утверждают, что не получали каких-либо официальных заявлений от Армении о приостановке ее участия в ОДКБ.

"В секретариат ОДКБ к настоящему моменту никаких заявлений Еревана о приостановке членства в ОДКБ не поступало", - сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе организации.

О том, что Армения приостановила свое участие в Организации Договора о Коллективной Безопасности, ранее заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Он отметил, что договор о коллективной безопасности не был выполнен в отношении Армении, в особенности в 2021-2022 годах.